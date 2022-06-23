Tinas-Design

Тина Бацева Tinas-Design

 
36 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сайты под ключ на Тильда

Всем привет, меня зовут Тина. Я занимаюсь web-дизайном сайтов на Tilda уже более двух лет.  

Безумно люблю свою работу и готова помочь вам с созданием сайта/лендинга. Могу помочь, если:❗Сайт устарел,❗Планируете запуск бизнеса,❗Нужно обновить информацию на сайте.Детально продумываю сайты для удобного пользования конечному потребителю. Работаю как самозанятая, заключаю договор (по желанию). 

Дизайн сайтаTilda
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