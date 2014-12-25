Tinatinatin

Копирайтер

Опыт работы PR-менеджер, журналистИюнь 2013 - авг 2013 (3 мес) Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе (http://xtz.ua/)более 500 сотрудников; АПК (Агропромышленный комплекс)Разработка и сопровождение проектов по связям с общественностью и СМИ, а именно;-разработка структуры, копирайтинг и сопровождение производства газеты-приложения к газете «Темп», направленного на внешних пользователей (постоянных и потенциальных клиентов, и общественности: студентов и работников аграрных учебных заведений и сельхозпредприятий) и распространение (адресная рассылка по базе данных)-Копиратинг других материалов (для web – сайта, т.д.) по требованию.Журналист Июнь 2007- август 2011Городское коммунальное предприятие Редакция издания Сватовского городского совета "Голос громади " ( http://svatovo.ws/golgrom/index.html )Медиа/СМИРекомендации готова предоставить по требованиюОбразованиеХарьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (2007-2011) Журналистика, филологический, бакалавр(2011-2013) Медиа-коммуникации, социологический, магистрКурсы, тренингиУчебно - тренинговая, конкурсная программа в рамках проекта образования молодых журналистов «Медиа – Фест. ua» (2007)Организаторы проекта "Фундации Региональных Инициатив". При содействии фонда развития украинских СМИ Посольства США в Украине. Тренинги: Егор Соболев, Евгений Глибовицкий, Кирилл Животовский, Юрий Исаев, Сергей Томиленко.Личные качества Стремление к самосовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость , коммуникабельность, целеустремленность.