Художник (2D-artist)

Образование: Санкт-Петербургский Университет Технологии и Дизайна, специальность "дизайн костюма"

Предыдущие места работы:

Студия анимационного кино "Мельница" (Cанкт-Петербург, www.melnitsa.com/) (декабрь 2008 — Март 2012)

Работала художником-аниматором на проектах "Три богатыря и Шамаханская Царица", разрабатывала персонажей, анимировала, помогала с раскадровкой и аниматиком на проектах "Три богатыря на Дальних берегах", "Иван-Царевич и Серый Волк", "Крепость".

Некоторые сцены можно посмотреть здесь:

http://vimeo.com/user2554238/videos

Студия "Рики", проект Ма-Го

Раскадровка, отрисовка итоговых кадров.

(пример: http://fc07.deviantart.net/fs70/o/2014/298/e/b/eba2d1ac548d924203a7566040de62a1.jpg)

ООО студия "Глори" (апрель 2012-ноябрь 2014)

Разработка мультфильма с нуля в маленькой команде — аниматик, дизайн персонажей, фоны, анимация, прорисовка, заливка.

Владение профессиональными программами: Adobe Photoshop, Paint Tool Sai, Adobe Flash Professional, ToonBoom, Toonz Harlequin

Уверенный пользователь ПК. Владею рисованием как от руки, так и с помощью графического планшета и интерактивного дисплея (Cintiq).

Портфолио: http://tinteite.daportfolio.com/

Легкообучаема, спокойно отношусь к рабочей критике, ответственна, обладаю хорошей фантазией и высокой способностью к генерации идей.