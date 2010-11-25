Добрый день!

Предлагаю свои услуги по написанию текстов различной тематики.

Образование высшее экономическое. Закончила Северный (Арктический) Федеральный Университет по специальности "Финансы и кредит".

В настоящее время работаю в банке, параллельно занимаюсь археологией.

Интересуюсь: фотография, журналистика, история, путешествия.

Пишу стихи и немножко прозу.

Могу выполнять работы экономической направленности (контрольные, курсовые, рефераты, статьи) по предметам: менеджмент, маркетинг, бух.учет, налогообложение, финансовый менеджмент, инвестиционная стратегия, бизнес-планирование. А также работы по написанию текстов как информативного, так и художественного характера.

О себе: влюблена в Соловки.

Мои стихи: http://korablikbumajni.livejournal.com/

Мои фотографии и комментарии к ним: http://www.agtu.ru/photo_zaplatina.html