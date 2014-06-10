Переводчик с/на испанский язык

Здравствуйте!

Я закончила Московский Государственный Лингвистический Университет с дипломами "юрист" и "переводчик в сфере профессиональной коммуникации" в 2013 году. Я выполняю проектную работу по написанию текстов и осуществлению переводов с/на испанский и английский языки.

Выполняя работу качественно, я никогда не выхожу за рамки сроков, отведенных заказчиком. Мои работы отличаются аккуратностью и четкостью формулировок, а так же принадлежностью к стилю оригинала (в случае, если выполняется перевод) или стилю, выбранному заказчиком (в случае, если имеет место написание статьи на определенную тему).

Я буду рада работать с Вами и надеюсь на плодотворное сотрудничество!