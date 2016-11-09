Tishin_Ilia

FullStack Web Developer

HTML, CSS - верстка сайтов по PSD макетам, знание особенностей HTML 5 и CSS 3, работа с фреймворком BootStrap3 и аналогичными библиотеками клиентов.

JavaScript - базовые знания необходимые для работоспособности сайтов. Работа с библиотекой JQuery.

Работа с препроцессорами LESS и SASS. Работа в рабочем окружении Front-end'а Gulp, Bower.

PHP - базовое знание ООП, поддержка и разработка кода не сложных сайтов, интеграция Google API, опыт работы в фреймворке ZendFramework на поддержке, разработка модулей.

Знание CMS: Drupal. Создание полнофункционалных страниц с подключением модулей.

Работа в системе контроля версий git

Разработка в среде Linux и ВМ Vagrant