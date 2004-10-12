ФИО: Утарбаев Ринат Марванович,
Дата рождения: 26 августа 1980 г.
Семейное положение: женат,
Контактный номер телефона: 8 912 0727992, 8 901 4426126,
Адрес электронной почты: [email protected]
Образование:
1. Башкирский Республиканский Компьютерный Лицей (10-11 кл.) 1995-1997 г.г.
2. Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, факультет информатики и робототехники, специальность технологии организации и защиты информации. 1997-2003 г.г.
3. Военная кафедра при УГАТУ, профиль инженерно – технический, инженер по связи.
4. Курсы по бухгалтерии в ГОУ СПО Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники 12.10.2004 - 10.02.2005
5. Курсы по PL/SQL СУБД Oracle 9.i в 2006 г.
6. Курсы администрирования СУБД Oracle 9.i в 2006 г.
7. Уфимский Нефтяной Государственный Технический Университет, кафедра экономики, специальность – экономика и управление на предприятии ТЭК. 2007-2009 г.г.
Знание иностранных языков:
английский - технический.
Опыт работы:
1. Башкирский Государственный Педагогический Университет, кафедра программирования и ВМ - лаборант и системный администратор. 2000-2001 г.г. г.Уфа
2. ООО РСПП "Медстрой сервис" - Инженер-программист 2001-2003 г.г., г.Уфа
3. ООО "Производственно Технологическое Управление Связи "Башнефть"" - Инженер - программист 2003 - 2007
4. ООО "Бурение ремонт испытание скважин", г.Новый Уренгой, инженер-экономист, системный администратор, вахтовый метод работы. 2007 г. - по сей день
5. По совместительству работаю инженером-системщиком в Уфимской Городской Гимназии №20 примерно 2007 г - по сей день.
Навыки:
1. ОС семейства Windows (98, 2000, ХР);
2. СУБД Oracle, Inter Base, DBF, картографические компоненты MapX, ESRI MapControl;
3. языки программирования: Pascal, Delphi, SQL, PL/SQL, C#
(разбираюсь в HTML, VBS,Visual);
4. администрирование сети, Oracle 9.i, DBF;
5. продвинутый пользователь MS Office, Open Office, 1С, MapX, ESRI ARCGIS, составление сметы по капитальному ремонту скважин.
6. Принимал участие в разработке нефтяного банка данных АНК "Башнефть", в разработке картографического программного комплекса "Макршейдер" для АНК "Башнефть".