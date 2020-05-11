Дизайн логотипа, визиток

Здравствуйте

Меня зовут Татьяна, я графsический дизайнер

Владею такими программами как:

- Photoshop

-Ilustrator

-CorelDraw

Создаю:

- аватарки, иконки для сторис Инстаграм, занимаюсь оформлением аккаунта

-полиграфическую продукцию ( визитки, рекламные флаеры )

- логотипы ( отдаю готовую работу в векторном и растровом формате)

- создаю иллюстрации

Так же помимо графического дизайна, создаю маски для Инстаграм которые становятся всё популярнее у пользователей социальных сетей

На связи я всегда и везде, выполняю работу точно в сроки которые с заказчиком оговариваются до начала работы.