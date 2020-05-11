Дизайн логотипа, визиток
Здравствуйте
Меня зовут Татьяна, я графsический дизайнер
Владею такими программами как:
- Photoshop
-Ilustrator
-CorelDraw
Создаю:
- аватарки, иконки для сторис Инстаграм, занимаюсь оформлением аккаунта
-полиграфическую продукцию ( визитки, рекламные флаеры )
- логотипы ( отдаю готовую работу в векторном и растровом формате)
- создаю иллюстрации
Так же помимо графического дизайна, создаю маски для Инстаграм которые становятся всё популярнее у пользователей социальных сетей
На связи я всегда и везде, выполняю работу точно в сроки которые с заказчиком оговариваются до начала работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание лолотипа для салона красоты+кофейни76 просмотров