Tka4evD

Дмитрий Ткачев Tka4evD

 
36 летРоссия/Нижнекамск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создаю крутые и креативные логотипы,визитки,сертификаты,резюме,флаеры,этикетк и,резюме и т.п.

МОЁ ПОРТФОЛИОtka4evd.portfoliopen.com/portfolio . Создаю Крутые и Креативные логотипы,визитки,сертификаты,резюме,флаеры,этикетк и,резюме и т.п. Занимаюсь корректировкой – редактированием любых текстов, разной сложности. Люблю доказывать свои слова делом. Работаю быстро, гарантированно удовлетворю все ваши запросы. Оплата по договоренности.