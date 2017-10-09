Создаю крутые и креативные логотипы,визитки,сертификаты,резюме,флаеры,этикетк и,резюме и т.п.
МОЁ ПОРТФОЛИО – tka4evd.portfoliopen.com/portfolio . Создаю Крутые и Креативные логотипы,визитки,сертификаты,резюме,флаеры,этикетк и,резюме и т.п. Занимаюсь корректировкой – редактированием любых текстов, разной сложности. Люблю доказывать свои слова делом. Работаю быстро, гарантированно удовлетворю все ваши запросы. Оплата по договоренности.
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Портфолио
- Не дайте ошибкам в тексте испортить Вашу Репутацию148 просмотров
- Создаю крутые и креативные логотипы,визитки.280 просмотров