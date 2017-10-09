Создаю крутые и креативные логотипы,визитки,сертификаты,резюме,флаеры,этикетк и,резюме и т.п.

МОЁ ПОРТФОЛИО – tka4evd.portfoliopen.com/portfolio . Создаю Крутые и Креативные логотипы,визитки,сертификаты,резюме,флаеры,этикетк и,резюме и т.п. Занимаюсь корректировкой – редактированием любых текстов, разной сложности. Люблю доказывать свои слова делом. Работаю быстро, гарантированно удовлетворю все ваши запросы. Оплата по договоренности .