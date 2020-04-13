Tkach Produсtion - маркетинговая компания с уникальными специалистами и большим креативным запасом. Мы предоставляем услуги "полного цикла": веб-разработка, анимация, видео, фото, дизайн, смм и другие маркетинг-услуги.Мы работали с такими компаниями-гигантами как BMW, Газпром, крупнейшая сеть ресторанов и кофеен “MAYRAM GROUP”, но также мы занимаемся малым и средним сегментом. На данный момент мы обеспечиваем маркетинговым сопровождением салон красоты Alma Beauty Lab, сеть магазинов музыкального оборудования Yamaha и так далее. Будем рады сотрудничать и расти вместе с вами !