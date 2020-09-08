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Татьяна Комиссарова
Tkomi
Tkomi
37 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Веб-дизайнер
✅Дизайн сайтов ✅Прототипы ✅Баннеры для VK, Instagram ✅Визитки
Портфолио
Все категории
Дизайн-концепт главно страницы для винной компании
64 просмотра
Баннеры для постов в Instagram
75 просмотров
Дизайн-концепт сайта для магазина цветов
85 просмотров
Баннер для поста в Instagram
89 просмотров
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