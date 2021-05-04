TlpLogistic

https://www.tlp.com.ua/

Преимущества Транс Логистик Плюс:

- индивидуальный подход к каждому клиенту;

- 11-ти летний опыт в сфере организации международных перевозок позволяет спрогнозировать все возможные ситуации, что могут возникнуть во время пересечения товара на границе;

- опытные сотрудники быстро и качественно проконсультируют по всем вопросам международных перевозок и необходимой документации;

- оперативная организация международных грузоперевозок автомобильным транспортом, морские перевозки и международные авиаперевозки грузов;

- комплексное сопровождение груза на всех этапах перевозки до момента выгрузки в пункте назначения;

- оперативность в принятии решений;

- гарантированная сохранность груза;

- работаем со всеми видами грузов.

Возьмем на себя весь процесс организации международных грузоперевозок.