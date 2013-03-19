Знания и опыт
Работа с сфере продаж с 2009 года
Копирайтинг
Создание и рассылка коммерческих предложений
Работа с существующей клиентской базой и привлечение новых клиентов
Умение работать в команде, участие в решении студенческих бизнес-кейсов
Опыт работы
2009 (май-сенятбрь) работа помощником директора текстильной фабрики (производство лент ,тесьмы и книжных переплетов )в городе Вупперталь (Германия) Peter Bauemer
- разработка наполнения сайта фабрики
- написание коммерческих предложений для потенциальных клиентов. Контроль выпуска буклетов
- ведение базы типогафий по России
- работа с существующей базой клиентов, контроль поставки материалов
2009-настоящее время
Копирайтер (частная деятельность) работа с заказчиками
-написние коммерческих предложений,слоганов и наполниние сайтов.
Персональная информация
Обладаю следующими значимыми качествами: креативность, коммуникабельность, инициативность, работоспособность, стрессоустойчивость.
Примеры работ:
Коммерческое предложение для велнесс центра Гуд Виль
Каждый из нас стремится быть идеальным в своей роли, лучшим на работе и дома. Среди бесконечных списков дел и встреч почти не остается времени на заботу о себе. Стресс, бессонница, снижение иммунитета - посещают нас чаще, чем близкие и друзья, а составление графиков на день стало частью жизни. Чего не хватает больше всего? Ровного дыхания, светлых мыслей, лишних минут и, конечно, гармонии с собой. «Гуд Виль» - город гармонии. Совершенствование себя от кончиков волос до кончиков ногтей доступно в кабинетах красоты. За создание великолепной формы и структуры тела готовы отвечать профессиональные массажисты и физиотерапевты, а наполнить жизненной силой каждую клеточку организма помогут занятия йогой. Нами разработана уникальная программа «Гуд трансформ», где Вы сможете выбрать для себя именно Ваш ряд процедур и расположить по времени с максимальным комфортом и пользой. В «Гуд Виле» вы также найдете специальные программы, направленные на укрепление здоровья, иммунитета, очищение организма, релаксацию и реабилитацию. Вы можете проходить процедуры последовательно или выбирать наиболее значимые для вас - мы же всегда заботимся о качестве предоставляемых услуг и о вашем времени. Расположение «Гуд Виля» помогает вам избежать пробок и длительных стоянок, а нам - поддерживать баланс качества и цен.
«Гуд Виль»- в движении к идеалам- нам по пути.
Коммерческое предложение клиентам СПАК
СПАК - Санкт-Петербургская алмазная компания.
Наша компания вышла на рынок 1 декабря 2007 г и быстро стала одним из крупнейших производителей и поставщиков готовых бриллиантов в Санкт-Петербурге. СПАК занимается изготовлением собственных бриллиантов из сырья внутреннего рынка и прямой поставкой бриллиантов, через Индию и Китай.
Мы предоставляем широкий выбор бриллиантов различного качества, каратности, цвета и формы огранки.
По вашему желанию ,любой камень, свыше 0,5 карат, может быть снабжен сертификатом международного образца(GIA и EGL).
Мы ответственны за предлагаемую нами продукцию и отличаемся высокой степенью квалифицированности в сортировке и оценке камней. В настоящее время СПАК тесно сотрудничает с такими известными ювелирными производствами, как :"Кахолонг", "Русские самоцветы", "Ювелиры северной столицы", завод "Каст" , сеть
Наша компания устойчива и стабильна. Несмотря на мировой рост цен на мелкие бриллианты ,не менее, чем на 20%,расценки нашей компании выросли всего лишь на 7%. Мы стараемся предоставить нашим клиентам и партнерам возможность плавного перехода к изменению цен на готовые ювелирные украшения.
Коммерческое предложение «Лайм Инвестмент» Беларусь.
СЗАО «Лайм Инвестмент» предоставляет весь возможный спектр услуг в сфере бизнес-консалтинга. Высококвалифицированные опытные специалисты помогут вам в разработке индивидуального бизнес-плана на любой период, предложат выход из сложившейся кризисной ситуации и подскажут инновационные решения для достижения максимальных результатов. Мы готовы дать бесценные советы по оптимизации бизнес процесса, помочь в поиске спонсорских проектов и в привлечении инвестиций со стороны. С нами легко планировать стратегию эволюционного развития фирмы, от момента ее создания до формирования устойчивой экономической системы с множеством филиалов.
Наша компания — единственная консалтинговая компания на территории Республики Беларусь и стран СНГ, осуществляющая международный интеллектуальный бизнес-консалтинг. Мы высококомпетентны в вопросах организации и ведения бизнеса на территории стран СНГ и стран Евросоюза.
Мы легко найдем ответ на самые сложные вопросы по вашему бизнесу:
- Как грамотно просчитать все возможные риски и вывести компанию в лидеры?
- Как привлечь инвесторов в таких странах, как Германия, Австрия и Швейцария?
- Как контролировать работу филиала на территории другой страны?
- Каковы особенности ведения бизнеса в странах Европы?
- Как начать свое дело и получать прибыль с первых дней?
- Как управлять быстрорастущей компаний без риска потери контроля?
- Как расправится с банковскими кредитами и задолженностями?
- Как научиться правильно распределять время между работой и семьей?
Все это и многое другое вы можете узнать у специалистов «Лайм Инвестмент».
Каждая консультация — это индивидуально подобранное, уникальное решение. Мы не работаем с шаблонами и не ищем похожих ситуаций для опоры или примера.
Наши эксперты готовы поручиться за результат и эффективность работы предложенных схем. Ваше спокойствие в наших руках. Пусть бизнес будет в удовольствие.
«Лайм Инвестмент» — надежность высшей пробы.