Копирайтер со знанием дела. Филолог - по образованию, маркетолог - по призванию. Опыт, креатив, качество.

Доброго времени суток!

Я — копирайтер с большим и разноплановым опытом. Предлагаю профессиональную текстовую презентацию ваших товаров и услуг.

Моя специализация - рекламные тексты, коммерческие предложения, маркетинг-киты, буклеты, объявления, тексты для landing page. Могу написать эффективный продающий текст на главную страницу сайта и наполнить остальные разделы, сделать описания товаров. Пишу ярко, увлекательно и емко. Внештатно работаю в нескольких веб-студиях.

- Пишу под определенную целевую аудиторию, тщательно анализируя ее потребности

- Говорю на языке ваших потенциальных заказчиков

- Мои тексты содержат только самую важную информацию, где каждый аргумент будет звучать в вашу пользу

- Пишу кратко и емко, никакой "воды"

- Яркие интригующие заголовки, четкая форма подачи информации и живой стиль

- Могу убедить ваших клиентов в том, что ваш товар или услуга помогут решить их проблемы наилучшим образом

Внимательна, аккуратна и пунктуальна. С полуслова понимаю потребности заказчика. Кроме профессиональной интуиции, хорошего слога и большого опыта в разных тематиках, обладаю знаниями в области seo и навыками написания коммерческих текстов с использованием правильных схем подачи информации, которые удерживают внимание и помогают вашему потенциальному клиенту принять положительное решение.

Мой аккаунт на Weblancer еще очень "молодой", но это говорит лишь о том, что за 7 лет копирайтинга на фрилансе мне удавалось находить заказчиков самостоятельно через Авито, Контакт https://vk.com/id269989911 и просто методом сарафанным радио.

Это как раз тот случай, когда рейтинг еще ни о чем не говорит, но очень скоро ситуация изменится ))