Ольга Максимова Tochilka77Tochilka77
Доброго времени суток!
Я — копирайтер с большим и разноплановым опытом. Предлагаю профессиональную текстовую презентацию ваших товаров и услуг.
Моя специализация - рекламные тексты, коммерческие предложения, маркетинг-киты, буклеты, объявления, тексты для landing page. Могу написать эффективный продающий текст на главную страницу сайта и наполнить остальные разделы, сделать описания товаров. Пишу ярко, увлекательно и емко. Внештатно работаю в нескольких веб-студиях.
- Пишу под определенную целевую аудиторию, тщательно анализируя ее потребности
- Говорю на языке ваших потенциальных заказчиков
- Мои тексты содержат только самую важную информацию, где каждый аргумент будет звучать в вашу пользу
- Пишу кратко и емко, никакой "воды"
- Яркие интригующие заголовки, четкая форма подачи информации и живой стиль
- Могу убедить ваших клиентов в том, что ваш товар или услуга помогут решить их проблемы наилучшим образом
Внимательна, аккуратна и пунктуальна. С полуслова понимаю потребности заказчика. Кроме профессиональной интуиции, хорошего слога и большого опыта в разных тематиках, обладаю знаниями в области seo и навыками написания коммерческих текстов с использованием правильных схем подачи информации, которые удерживают внимание и помогают вашему потенциальному клиенту принять положительное решение.
Мой аккаунт на Weblancer еще очень "молодой", но это говорит лишь о том, что за 7 лет копирайтинга на фрилансе мне удавалось находить заказчиков самостоятельно через Авито, Контакт https://vk.com/id269989911 и просто методом сарафанным радио.
Это как раз тот случай, когда рейтинг еще ни о чем не говорит, но очень скоро ситуация изменится ))
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