Tochka8

Ксения Tochka8

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер. Статьи ( русский, английский) от юмора до деловой переписки. Тренер по работе с возражениями.

  Доброго времени суток, всем кто зашёл ко мне в гости)) 

Если говорить о себе, то «немного» точно не получится, так как я  жизнь люблю и интересов, хобби у меня много, в связи с этим, мне есть что предложить современному обществу. 

  Что  могу сказать в первую очередь о себе- креативное мышление, которое выражается не только в стиле одежды, стиле мышления, отношения к критике и многом другом, но и в подходе к решению задач! Это ключевая позиция, по которой я могу с уверенностью ЗАЯвить)), что бесспорно являюсь хорошим копирайтером! 

 Отличное чувство стиля, вкуса, тренды «чую нутром» , как есть , так и пишу. 

Провожу  тренинги по работе с возражениями, а это тот самый момент, который продавцы-консультанты не понимают и не умеют работать в этом направлении, так как возражение-это естественная реакция человека, когда ему, вдруг, неожиданно, спонтанно захотелось/необходимо/не собирался/ шёл мимо купить Ваш продукт. На сегодняшний день, из за высокой конкурентности во всех сегментах рынка, крайне важно, чтобы Ваш сотрудник умел грамотно совершить сделку и установить долгосрочные отношения с клиентом,  грамотный специалист- Ваша мечта и залог успешного бизнеса!

 Далее, обладаю отличным чувством юмора, НО продающий текст может быть разработан в том стиле, который Вам необходим, от юмора до деловой переписки. 

 Так же, переводы с/на англ.яз. 

Ну и самое мое любимое, вдохновляющее дело-это БРЕНД!!! С удовольствием возьму проект продвижению бренда ( от роскошного, искрометного описания до ведения его на сайте со всеми возможными инструментами продвижения).... не забываем про креатив в моей чудной головушке. 

  Итак, чтобы не «засорять эфир», предлогаю перейти к действиям и начать сотрудничество! 

  Буду рада новым знакомствам. тел: 8-950-282-74-24