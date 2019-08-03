Копирайтер. Статьи ( русский, английский) от юмора до деловой переписки. Тренер по работе с возражениями.

Доброго времени суток, всем кто зашёл ко мне в гости))

Если говорить о себе, то «немного» точно не получится, так как я жизнь люблю и интересов, хобби у меня много, в связи с этим, мне есть что предложить современному обществу.

Что могу сказать в первую очередь о себе- креативное мышление, которое выражается не только в стиле одежды, стиле мышления, отношения к критике и многом другом, но и в подходе к решению задач! Это ключевая позиция, по которой я могу с уверенностью ЗАЯвить)), что бесспорно являюсь хорошим копирайтером!

Отличное чувство стиля, вкуса, тренды «чую нутром» , как есть , так и пишу.

Провожу тренинги по работе с возражениями, а это тот самый момент, который продавцы-консультанты не понимают и не умеют работать в этом направлении, так как возражение-это естественная реакция человека, когда ему, вдруг, неожиданно, спонтанно захотелось/необходимо/не собирался/ шёл мимо купить Ваш продукт. На сегодняшний день, из за высокой конкурентности во всех сегментах рынка, крайне важно, чтобы Ваш сотрудник умел грамотно совершить сделку и установить долгосрочные отношения с клиентом, грамотный специалист- Ваша мечта и залог успешного бизнеса!

Далее, обладаю отличным чувством юмора, НО продающий текст может быть разработан в том стиле, который Вам необходим, от юмора до деловой переписки.

Так же, переводы с/на англ.яз.

Ну и самое мое любимое, вдохновляющее дело-это БРЕНД!!! С удовольствием возьму проект продвижению бренда ( от роскошного, искрометного описания до ведения его на сайте со всеми возможными инструментами продвижения).... не забываем про креатив в моей чудной головушке.

Итак, чтобы не «засорять эфир», предлогаю перейти к действиям и начать сотрудничество!

Буду рада новым знакомствам. тел: 8-950-282-74-24