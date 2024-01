UA Виталий 16 Украина. Роблю короткі відео на різні теми наприклад Moving videos.

RU Виталий 16 Украина. Делаю короткие видео на разные темы, например Moving videos.

ENG Vitaly 16 Ukraine. I make short videos on various topics such as Moving videos

Зразок: https://www.youtube.com/watch?v=mben7EHr5jE

Зразок https://www.youtube.com/watch?v=KPcAJCLUpos

https://www.youtube.com/watch?v=47hEfvPzu_c

https://www.youtube.com/watch?v=u9s2I4NdAyQ