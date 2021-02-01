Tofanlena

Елена Адякова Tofanlena

 
46 летУкраина/Черкассы
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Земной шар, как известно крутят оптимисты. Если вы хотите улыбнуться, вам ко мне. А также, интересное о Востоке и художке.

Привет! Меня зовут Елена.  Скажу сразу опыт у меня небольшой в предоставлении своих работ. Но пишу давно, со скромностью в стол) Моя тема это всё,  что связано с художественными материалами, а также направления в искусстве. Обожаю Восток, т.к. родилась и выросла в той стороне. А ещё, как и любая девушка, могу юморить, пускать слезу, бороться за справедливость и одновременно впадать в романтику. Тяжёлая артиллерия, в прямом смысле, не мой конёк.  Скорее ко мне за прекрасным и лёгким. 

Дайте мне задание,  а то руки чешутся.