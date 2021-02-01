Земной шар, как известно крутят оптимисты. Если вы хотите улыбнуться, вам ко мне. А также, интересное о Востоке и художке.

Привет! Меня зовут Елена. Скажу сразу опыт у меня небольшой в предоставлении своих работ. Но пишу давно, со скромностью в стол) Моя тема это всё, что связано с художественными материалами, а также направления в искусстве. Обожаю Восток, т.к. родилась и выросла в той стороне. А ещё, как и любая девушка, могу юморить, пускать слезу, бороться за справедливость и одновременно впадать в романтику. Тяжёлая артиллерия, в прямом смысле, не мой конёк. Скорее ко мне за прекрасным и лёгким.

Дайте мне задание, а то руки чешутся.