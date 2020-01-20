Toimprove013

Пишу современным языком для современных людей.

Предпочитаю быть понятным и честным.

Лучше напишу коротко и по делу, чем устрою очередной библейский потоп информативностью своего текста.

Не верю в продающие тексты.

"Купи сейчас и немедленно. Это то, о чём ты мечтал." И в прочие волшебные слова, которые обязательно повысят конверсию.

Предлагаю лучше описать продукт и решения, которые он даёт для конкретной целевой аудитории.

Эмоции и шутки.

Давайте разбавим сухие чинные тексты современным разговорным языком. Уверен, что всем гораздо интереснее читать то, что заразит энтузиазмом, ну или заставит слегка хихикнуть. Ладно хотя бы улыбнуться. Пусть даже одним уголком рта. Нет? Ну, ладно.

Хочу писать о чём-то интересном.

Я увлекаюсь компьютерными играми, если получится писать о них, то будет просто суперкруто.

Сфера IT - тоже мои интересы, там особенно не хватает понятного языка, готов побыть переводчиком.

Кстати о переводах, знаю английский на уровне upper-intermediate, готов переводить тексты с английского.