TokaKlasik

Обо мне:Редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. Разрабатываю логотипы, баннеры, визитки и многое другое.
Принимаю заказы на арты, иллюстрации, портреты.
Цена и сроки зависят от сложности и объема работы.
Ориентировочные цены на обработку фотографий:
Обтравка (удаление фона): от 8 руб.
Ретушь фотографий с сохранением текстуры кожи: от 80 руб.
Вписывание лица в картину: от 100 руб.
Удаление лишних объектов: от 40 руб.
Почта: [email protected]
Skype: TokaKlasik2
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