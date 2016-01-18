TokaKlasik

Обо мне:Редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. Разрабатываю логотипы, баннеры, визитки и многое другое.

Принимаю заказы на арты, иллюстрации, портреты.

Цена и сроки зависят от сложности и объема работы.

Ориентировочные цены на обработку фотографий:

Обтравка (удаление фона): от 8 руб.

Ретушь фотографий с сохранением текстуры кожи: от 80 руб.

Вписывание лица в картину: от 100 руб.

Удаление лишних объектов: от 40 руб.

Почта: [email protected]

Skype: TokaKlasik2