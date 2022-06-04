Видеомонтаж

Могу выполнить монтаж практически любой сложности. Хорошо владею программами для монтажа видео и редактированием аудио. Умею сводить внешние звуковые дорожки с видео. Работаю на качество так как понимаю что хорошая картинка и качественный монтаж это пол дела в сфере медиа. Монтирую с детства, но хорошего уровня добился когда начал заниматься YouTube каналом. Начинал еще в школьные годы монтируя видео для роллеров и делал клипы из игр. Сейчас же отлично могу понять цели заказчика, увидеть стиль в котором человек хочет видеть свои ролики и смонтировать так что бы заказчик был доволен.

Буду рад долгому и продуктивному сотрудничеству.

Опыт работы в программах: 1. Adobe Premier Pro (около 6-7 лет) 2. Davinchi ( около 1 года) 3. Adobe After Effects (около 3 лет, но редко пригождалось в работе) 4. Adobe Photoshop ( на любительском уровне) 5. Adobe Audition. Опыт: 1.Был свой канал на YouTube "Вован на Кухне" ( https://www.youtube.com/channel/UCwx4Xm8h_hoo7hsVV0F3eAQ ). 2.ТикТок канал с нарезками со стримов ( https://www.tiktok.com/@tokagavo ) Можете ознакомится с качеством монтажа. Так же могу подобрать звуковое сопровождение если это необходимо.