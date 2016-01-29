Tokarev777

Дмитрий, добрый день. Можете сделать парсер на заказ? Бюджет 50 у.е.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Возможно ли создание парсера для поиска вилки между биржей https://www.matchbook.com/ и букмекерской конторой https://www.betgun.com/ru/? Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой: некое событие при котором кф. на бирже меньше чем на бетгане. Спасибо.Закрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно создать сканер для поиска вилки между биржей [url=https://www.matchbook.com/]https://www.matchbook.com/[/url] и всего одной букмекерской конторой. Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой: Показывать некое событие при котором соблюдается условие " коэффициент "против" на бирже меньше чем на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Возможно ли создание парсера для поиска вилки между биржей [url=https://www.matchbook.com/]https://www.matchbook.com/[/url] и букмекерской конторой [url=https://www.betgun.com/ru/]https://www.betgun.com/ru/[/url]? Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой: некое событие при котором кф. на бирже меньше чем на бетгане. Спасибо.Закрыт8 лет назад
Добрый день. Возможно ли создание парсера для поиска вилки между биржей [url=https://www.matchbook.com/]https://www.matchbook.com/[/url] и букмекерской конторой [url=https://www.betgun.com/ru/]https://www.betgun.com/ru/[/url]? Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой: некое событие при котором кф. на бирже меньше чем на бетгане. Спасибо.Закрыт8 лет назад