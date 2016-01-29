Tokarev777

Александр Токарев Tokarev777

 
49 летУкраина/Никополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер

    Добрый день. Возможно ли создание парсера для поиска вилки между биржей https://www.matchbook.com/  и букмекерской конторой https://www.betgun.com/ru/? Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой:  некое событие при котором кф. на бирже меньше чем на бетгане. Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сканер

    Добрый день. Нужно создать сканер для поиска вилки между биржей [url=https://www.matchbook.com/]https://www.matchbook.com/[/url]  и всего одной букмекерской конторой. Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой:  Показывать некое событие при котором соблюдается условие " коэффициент "против" на бирже меньше чем на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер

    Добрый день. Возможно ли создание парсера для поиска вилки между биржей [url=https://www.matchbook.com/]https://www.matchbook.com/[/url]  и букмекерской конторой [url=https://www.betgun.com/ru/]https://www.betgun.com/ru/[/url]? Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой:  некое событие при котором кф. на бирже меньше чем на бетгане. Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер

    Добрый день. Возможно ли создание парсера для поиска вилки между биржей [url=https://www.matchbook.com/]https://www.matchbook.com/[/url]  и букмекерской конторой [url=https://www.betgun.com/ru/]https://www.betgun.com/ru/[/url]? Вид спорта - Футбол. Формат выдачи такой:  некое событие при котором кф. на бирже меньше чем на бетгане. Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад