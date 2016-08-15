Создания сайта не дорого. Дизайн, Верстка, Протатипирование

Добро пожаловать на мою страничку на сайте. Я начинающий frontand разработчик, имею базовые знания javascript, php. Хорошо освоил HTML, CSS/CSS3, так же имею навыки photoshop, illustrator, axure. Умею работать с flexbox, bootstrap 3/4, less, sass/scss, jade, grunt, bower, node.js, git.

C удовольствием сделаю для вас сайт, не дорого, для наполнения качественными работами своего портфолио, пишите и заказывайте. Буду рад сотрудничеству с любым заказчиком.