Верстка сайтов | HTML5, CSS3, JS, PHP, jQuery, Pixel Perfect, Адаптивность, Bootstrap.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3 ,JS, jQuery, PHP.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Git.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный код.
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- всегда на связи
- не нарушаю сроков
- всегда довожу дело до конца
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