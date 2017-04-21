Toksa

Антон Toksa

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка сайтов | HTML5, CSS3, JS, PHP, jQuery, Pixel Perfect, Адаптивность, Bootstrap.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3 ,JS, jQuery, PHP.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Git.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Ответственность:

  • всегда на связи
  • не нарушаю сроков
  • всегда довожу дело до конца