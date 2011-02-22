Игровой рецензент с опытом
Возраст: 16
Icq: 570252459
E-mail: [email protected]
Образование
Среднее учебное заведение (2000 - 2011)
Опыт работы
Рецензент на сайте Enpy.net
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК
Отличное знание русского языка
Глубокие познания в игровой индустрии (постоянно слежу за ней)
Отлично разбираюсь в играх, игровой стаж ~5 лет
Делаю рецензии за короткое время
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рецензия Majesty 2112 просмотров
- Рецензия Mass Effect107 просмотров
- Рецензия Star Wars: the Force Unleashed112 просмотров