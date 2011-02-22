Игровой рецензент с опытом

Возраст: 16

Icq: 570252459

E-mail: [email protected]

Образование

Среднее учебное заведение (2000 - 2011)

Опыт работы

Рецензент на сайте Enpy.net

Профессиональные навыки

Уверенный пользователь ПК

Отличное знание русского языка

Глубокие познания в игровой индустрии (постоянно слежу за ней)

Отлично разбираюсь в играх, игровой стаж ~5 лет

Делаю рецензии за короткое время