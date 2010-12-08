Toledorus

Андрей Toledorus

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Нужен дизайн для услуги
Андрей отличный заказчик! Четкое задание, постоянно на связи, 100% предоплата и приятное общение. Спасибо, Андрей, за приятное сотрудничество! Обращайтесь.
Талантливый человек.Приятно с таким работать.Рекомендую.
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