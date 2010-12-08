Добрый день! Необходимо создать сайт под ” ключ” по продаже запчастей к радиоаппаратуре (приблизительно 25 страниц). Основной обьем это таблицы с деталями. Форма НЕ интернет-магазин а каталог. В ...
Сайты «под ключ»17 заявок
Закрыт
14 лет назад
Добрый день! Необходимо создать сайт под ” ключ” по продаже запчастей к радиоаппаратуре (приблизительно 25 страниц). Основной обьем это таблицы с деталями. Форма НЕ интернет-магазин а каталог. В ...
Нужно провести внутреннею оптимизацию сайта www.remontt.ru . Сайт сделан в Joomla 1.0.15.
Здравствуйте! Наша фирма ( сайт www.remontt.ru) занимается ремонтом бытовой радиоаппаратуры. Недавно стали оказывать новую услугу БЕСПЛАТНО доставку аппаратуры в ремонт. Нужно разработать дизайн (картинку) или баннер для этого раздела. Цель:увеличение количества ...