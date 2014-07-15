ToleroBizz

Антон ToleroBizz

 
41 годРоссия/Тольятти
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессионально просто!

- Обработка фотографий;

- Дизайн (логотипы, фирменный стиль, реклама, баннеры). Отлично знаю и использую в работе Photoshop и Corel;

- Создание сайтов "под ключ" (Создал несколько сайтов на CMS Joomla и Wordpress, с полным наполнением);

- Копирайт (Пишу тексты на разную тематику, большой опыт работы на текстовых биржах);

- Профессиональное наполнение сайтов контентом (корпоративные сайты, интернет-магазины, landing page).

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/ToleroBizz/portfolio/

WordPressJoomlaPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
kivi60
63 годаСША
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Логотип для студии родословия
Очень вдумчиво подошел к заданию. Предоставил более 10 вариантов логотипа. Постоянно был на связи. Внимательно относился ко всем замечаниям и своевременно исправлял. Работой доволен.
Очень интересный и творческий заказ. Своевременная оплата. Заказчик постоянно на связи для уточнения деталей и принятия эскизов. Очень приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
rolfanya
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Логотип сайта
Выполнено в указанные сроки и очень качественно
Четко поставленное ТЗ! Интересный, креативный заказ. Оплата выполнена точно в срок. Рекомендую всем данного заказчика.
Ответный отзыв
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
$172
10 баллов
9 лет назад
Сложный абстрактный подбор картинок в интернете
Отлично справился с сложной работой по абстрактному подбору картинок.
Работа очень понравилась. Четкая постановка задачи. Работодатель всегда на связи и готов помочь в случае чего. Остался очень доволен и, соответственно, рекомендую работодателя!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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