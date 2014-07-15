Профессионально просто!
- Обработка фотографий;
- Дизайн (логотипы, фирменный стиль, реклама, баннеры). Отлично знаю и использую в работе Photoshop и Corel;
- Создание сайтов "под ключ" (Создал несколько сайтов на CMS Joomla и Wordpress, с полным наполнением);
- Копирайт (Пишу тексты на разную тематику, большой опыт работы на текстовых биржах);
- Профессиональное наполнение сайтов контентом (корпоративные сайты, интернет-магазины, landing page).
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/ToleroBizz/portfolio/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для фотографа230 просмотров
- Логотип Аарон255 просмотров
- Логотип Family Hours249 просмотров
- Логотип для мероприятия "Картинг без границ"240 просмотров
- ESdesign LOGO 1197 просмотров
- Разработка макета брошюры для магазина аксессуаров169 просмотров
- ESdesign LOGO205 просмотров
- Плакат 1169 просмотров
- Плакат 2147 просмотров
- Плакат 3149 просмотров
- Упаковка семечек190 просмотров
- Мини логотип магазина для домашних живатных177 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Очень вдумчиво подошел к заданию. Предоставил более 10 вариантов логотипа. Постоянно был на связи. Внимательно относился ко всем замечаниям и своевременно исправлял. Работой доволен.
Ответный отзыв
Очень интересный и творческий заказ. Своевременная оплата. Заказчик постоянно на связи для уточнения деталей и принятия эскизов. Очень приятно работать с такими людьми.
$25
10 баллов
9 лет назад
Выполнено в указанные сроки и очень качественно
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ! Интересный, креативный заказ. Оплата выполнена точно в срок. Рекомендую всем данного заказчика.
$172
10 баллов
9 лет назад
Отлично справился с сложной работой по абстрактному подбору картинок.
Ответный отзыв
Работа очень понравилась. Четкая постановка задачи. Работодатель всегда на связи и готов помочь в случае чего. Остался очень доволен и, соответственно, рекомендую работодателя!
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга