Профессионально просто!

- Обработка фотографий;

- Дизайн (логотипы, фирменный стиль, реклама, баннеры). Отлично знаю и использую в работе Photoshop и Corel;

- Создание сайтов "под ключ" (Создал несколько сайтов на CMS Joomla и Wordpress, с полным наполнением);

- Копирайт (Пишу тексты на разную тематику, большой опыт работы на текстовых биржах);

- Профессиональное наполнение сайтов контентом (корпоративные сайты, интернет-магазины, landing page).

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/ToleroBizz/portfolio/