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Высшее музыкальное образование в Уральской Государственной Консерватории им. М.П. Мусоргского по специальности Музыкальная звукорежиссура. 5 лет работы в музыкальной области. Занимаюсь созданием законченных музыкальный произведений с нуля, начиная от текста, заканчивая мастерингом аудио контента. Опытный пользователь ПК.