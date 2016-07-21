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Высшее музыкальное образование в Уральской Государственной Консерватории им. М.П. Мусоргского по специальности Музыкальная звукорежиссура. 5 лет работы в музыкальной области. Занимаюсь созданием законченных музыкальный произведений с нуля, начиная от текста, заканчивая мастерингом аудио контента. Опытный пользователь ПК.
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Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
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Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 6 часов
нет рейтинга