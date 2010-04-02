Фотограф. Соторудничество...

Здравствуйте!

Фотографией увлёкся в 2001году. Работаю с 2005года.

2005(август)-2006(февраль) - работа ассистентом фото-студии...

2006(ноябрь-декабрь) - курсы студии А.Ктиторчука...

2007(сентябрь) - Стажировка в фото-агентстве "Фотолента".

Продолжаю работать и получать удовольствие от любимого дела.

Имею хорошие теоретические знания по фотографии... и практические в

таких направлениях как: интерьерная, предметная, портретная съёмка...

Есть практика репортажной и пейзажной фотосъёмки.

Предметная и интерьерная съёмка (реклама) :

- ресторана "Фелліні ",

- клуба "TYCCE",

- гостиниц,

- предметная съёмка для буклетов,

- фотосъёмка для сайтов.

Мероприятия (репортаж) :

- пресс-конференции,

- премьеры фильмов (кинотеатр "Украина"),

- клубная жизнь ( "Форсаж", "TYCCE"),

- другие (с мест событий).

Рассмотрю ваши предложения... Выполню пробное задание...

Всегда рад сотрудничеству!!!

Всего хорошего!!!