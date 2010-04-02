Здравствуйте!
Фотографией увлёкся в 2001году. Работаю с 2005года.
2005(август)-2006(февраль) - работа ассистентом фото-студии...
2006(ноябрь-декабрь) - курсы студии А.Ктиторчука...
2007(сентябрь) - Стажировка в фото-агентстве "Фотолента".
Продолжаю работать и получать удовольствие от любимого дела.
Имею хорошие теоретические знания по фотографии... и практические в
таких направлениях как: интерьерная, предметная, портретная съёмка...
Есть практика репортажной и пейзажной фотосъёмки.
Предметная и интерьерная съёмка (реклама) :
- ресторана "Фелліні ",
- клуба "TYCCE",
- гостиниц,
- предметная съёмка для буклетов,
- фотосъёмка для сайтов.
Мероприятия (репортаж) :
- пресс-конференции,
- премьеры фильмов (кинотеатр "Украина"),
- клубная жизнь ( "Форсаж", "TYCCE"),
- другие (с мест событий).
Рассмотрю ваши предложения... Выполню пробное задание...
Всегда рад сотрудничеству!!!
Всего хорошего!!!