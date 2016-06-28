TolstovaUliya

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директор.

В настройку рекламной компании входит:

1.Анализ сайта

2.проработка ключевых запросов через вордстат. Полностью ручная подборка

3. Проработка минус-слов и кросс-минусация.

4. Написание объявлений. 1 ключ=1объявление. Заголовки расширенные, с полным вхождением(где это возможно) ключевых фраз, с сохранением читабельности. Текст объявлений продающий, с наличием преимуществ вашей компании и призывом к действию.

5. Быстрые ссылки и уточнения к ним. Utm-метки на главную ссылку и на быстрые.

6. Подготовка файла для загрузки в директ. Если необходимо создают аккаунт в Яндексе и заливают туда готовую РК. Там настраиваю временной и геотаргетинг, подбираю стратегию, заполняют виртуальную визиту.

Всю работу делаю качественно.