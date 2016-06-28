TolstovaUliya

Юлия Толстова TolstovaUliyaTolstovaUliya
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директор.
В настройку рекламной компании входит:
1.Анализ сайта
2.проработка ключевых запросов через вордстат. Полностью ручная подборка
3. Проработка минус-слов и кросс-минусация.
4. Написание объявлений. 1 ключ=1объявление. Заголовки расширенные, с полным вхождением(где это возможно) ключевых фраз, с сохранением читабельности. Текст объявлений продающий, с наличием преимуществ вашей компании и призывом к действию.
5. Быстрые ссылки и уточнения к ним. Utm-метки на главную ссылку и на быстрые.
6. Подготовка файла для загрузки в директ. Если необходимо создают аккаунт в Яндексе и заливают туда готовую РК. Там настраиваю временной и геотаргетинг, подбираю стратегию, заполняют виртуальную визиту.
Всю работу делаю качественно.
Действие аккаунта приостановлено!