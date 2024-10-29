TomaIsmailova

Опыт работы в SEO-агентстве с клиентскими проектами больше 3х лет. Общее количество проектов за время работы - более 30.

Популярные тематики:

- e-commerce

- юридические услуги

- медицина

- недвижимость

Выполняемые задачи:

- внутреннюю оптимизацию (метатеги, заголовки),

- аудиты (технический, коммерческий, ЕАТ, ссылочный, микроразметка),

- наращивание ссылочной массы (ручное, через биржу),

- работа с контентом (подготовка ТЗ для копирайтера, размещение статей, оптимизация),

- сбор и кластеризация семантики (расширение структуры, актуализация запросов, поиск точек входа),

- внешние репутационные факторы (работа с отзывами на сторонних площадках (ручное, через биржу)),

- подготовка рекомендаций для доработки макета, UI-элементов для повышения удобства сайта, увеличения конверсии, уменьшения отказов.

Опыт работы с CMS:

WordPress

Joomla

OpenCart

Битрикс24

Simpla CMS

PrestaShop

Opencart

Кейсы https://docs.google.com/document/d/1OKd6bYvLVNVebSozMW8vhL_QRtSF6mZ-/edit#