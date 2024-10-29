TomaIsmailova

Опыт работы в SEO-агентстве с клиентскими проектами больше 3х лет. Общее количество проектов за время работы - более 30.
Популярные тематики:
- e-commerce
- юридические услуги
- медицина
- недвижимость
Выполняемые задачи:
- внутреннюю оптимизацию (метатеги, заголовки),
- аудиты (технический, коммерческий, ЕАТ, ссылочный, микроразметка),
- наращивание ссылочной массы (ручное, через биржу),
- работа с контентом (подготовка ТЗ для копирайтера, размещение статей, оптимизация),
- сбор и кластеризация семантики (расширение структуры, актуализация запросов, поиск точек входа),
- внешние репутационные факторы (работа с отзывами на сторонних площадках (ручное, через биржу)),
- подготовка рекомендаций для доработки макета, UI-элементов для повышения удобства сайта, увеличения конверсии, уменьшения отказов.
Опыт работы с CMS:
WordPress
Joomla
OpenCart
Битрикс24
Simpla CMS
PrestaShop
Opencart
Кейсы https://docs.google.com/document/d/1OKd6bYvLVNVebSozMW8vhL_QRtSF6mZ-/edit#