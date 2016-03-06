Профессиональный маркетолог. Работа с текстом: копирайтинг, переводы с английского, адаптация для целевой аудитории.

Приветствую Вас в моем аккаунте.

Предлагаю услуги по работе с текстом: описания товаров, статьи, отзывы, коммерческие предложения, POS-материалы и т.д. Качественно переведу статьи или продуктовые описания с английского языка на русский. Предпочитаю делать не дословный перевод, а создавать уникальный текст, адаптированный для российского читателя.

Имею длительный опыт работы в области маркетинга и бренд-менеджмента. Работала с товарами для красоты и здоровья, лакокрасочной продукцией, товарами для животных. В числе моих последних работ переводы с английского описаний коллекций предметов интерьера класса "люкс" для интернет-магазина www.boligus.ru. А также копирайтинг для сайта натуральной косметики, где были сделаны описания каждого продукта семи линеек профессиональной косметики и коммерческие предложения для салонов.

Буду рада выполнить переводы или написать статьи с экспертным знанием рынка.