Toman

Алина Toman

 
52 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Профессиональный маркетолог. Работа с текстом: копирайтинг, переводы с английского, адаптация для целевой аудитории.

Приветствую Вас в моем аккаунте.

Предлагаю услуги по работе с текстом: описания товаров, статьи, отзывы, коммерческие предложения, POS-материалы и т.д. Качественно переведу статьи или продуктовые описания с английского языка на русский. Предпочитаю делать не дословный перевод, а создавать уникальный текст,  адаптированный для российского читателя.

Имею длительный опыт работы в области маркетинга и бренд-менеджмента. Работала с товарами для красоты и здоровья, лакокрасочной продукцией, товарами для животных. В числе моих последних работ переводы с английского описаний коллекций предметов интерьера класса "люкс" для интернет-магазина www.boligus.ru. А также копирайтинг для сайта натуральной косметики, где были сделаны описания каждого продукта семи линеек профессиональной косметики и коммерческие предложения для салонов.

Буду рада выполнить переводы или написать статьи с экспертным знанием рынка.

Копирайтинг для сайта
Отзывы заказчиков
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создание и коррекция текстов описание продукции для сайта
Алина профессионально подошла к выполнению работы. В короткие сроки изучила материал которому необходимо будет делать описание. Работу сделала отлично! Великолепная коммуникация, даже по выходным! Продолжаем с ней работать по другим проектам. Рекомендую как отличного исполнителя.
Рекомендую Дмитрия как ответственного и порядочного заказчика! Поставленные задачи были интересными, ТЗ понятным и четким, общение приятным, а оплата проведена в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
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Переводы
нет отзывов
$0.5/час
от 1 дня
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