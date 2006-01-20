Разработка системных и сетевых приложений под Windows c использование следующих языков : С\С++, Object Pascal(Delphi), C#.
Используемые технологии : MFC, ATL, STL, WTL, VCL, COM, .NET
Работа в следующих направлениях : сетевое программирование (Winsock, WinINet, LSP), разработка плагинов для Internet Explorer (Toolbars, BHOs), системное программирование (системные сервисы NT, инжекторы adware итд), СУБД (FireBird, MS SQL Server, MySQL), web-ориентированное программирование (PHP, ASP.NET, WebServices).