Tomek

Гость Tomek

 
40 летУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Разработка системных и сетевых приложений под Windows c использование следующих языков : С\С++, Object Pascal(Delphi), C#.

Используемые технологии : MFC, ATL, STL, WTL, VCL, COM, .NET

Работа в следующих направлениях : сетевое программирование (Winsock, WinINet, LSP), разработка плагинов для Internet Explorer (Toolbars, BHOs), системное программирование (системные сервисы NT, инжекторы adware итд), СУБД (FireBird, MS SQL Server, MySQL), web-ориентированное программирование (PHP, ASP.NET, WebServices).

PHPMySQLDelphi