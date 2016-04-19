Tommy2390

Теймур Гусейнов Tommy2390

 
33 годаАзербайджан/Баку
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
WebsiteDecide.com

1)     Разработка лендингов

2)     Прототип сайта бесплатно перед началом работы

3)     Быстро:1-3 дня (в зависимости от длины лендинга)

4)     2 макета на выбор

5)     Оплата любым удобным для вас способом по факту, либо Безопасная Сделка

6)     Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после

завершения сделки

7)     При повторном обращении – скидка 500 руб.

Прототип сайта
Портфолио