Александра Tommy_WellingtonTommy_Wellington
29 летПортугалия/Лиссабон
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Писатель
Если вы ищете разнообразие и творческий подход в работе копирайтера, то вы попали по адресу! Я предлагаю не только качественное написание текстов, но и индивидуальный подход к каждому проекту. Благодаря моему опыту и профессионализму, я могу создавать контент на самые разные темы - от технических спецификаций до литературных обзоров. Я всегда готова к новым задачам и гарантирую выполнение работы в срок и на высшем уровне. Свяжитесь со мной, чтобы узнать больше о моих услугах и начать сотрудничество!
Портфолио
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