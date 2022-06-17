Toni_Tarasenya

Антонина Тарасеня Toni_TarasenyaToni_Tarasenya
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX|UI Designer
Привет, меня зовут Тоня и я всей душой и сердцем обожаю то, что делаю. Буду рада взяться за ваше задание. Опыт более 2 лет.
· Проектирую стильные сайты с сильными текстами.
· Приложения ( iOS, Android)
· Рекламные креативы, баннеры, визитки, именные карты в индивидуальном стиле и др.
· Продуманную анимационную графику в Adobe After Effects (ролики, GIF-анимацию).
Vimeo – vimeo.com/user165873203
Я против войны в Украине!