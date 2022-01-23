Tony1296406

Uzbekistan

Привет! Меня зовут Турсунбрй. Я ретушер, фоторедактор и графический дизайнер с более чем 4-летним опытом работы в постобработке, что означает, что я могу ретушировать быстро, но эффективно. Мне нравится бросать себе вызов, пробуя разные вещи. Как дизайнер, я работаю над брендингом и вокруг него, от печатного до цифрового. Как фоторедактор, я не ограничиваюсь простым удалением фона и ретушью изображений. Моя конечная цель - обеспечить ценность за счет превосходного качества. И что может быть лучше, чтобы обогатить ваши проекты? Свяжитесь с нами, и давайте раскрасим ваш мир!