Рад приветствовать Вас на моей странице.
Занимаюсь созданием сайтов, обработкой фотографий, версткой, дизайном сайтов и многим другим на протяжение 11 лет.
Обработкой фотографий:
Ретушь \ Устранения дефектов \ Коррекция фигуры \ Художественная обработка \ Замена фона \ Восстановление фото \ Удаление фона\ Удаление объектов \ Добавление объектов \ Рисованная обработка \ Арт \ дизайн \ обложки \ баннеры.
Создание сайтов:
Статические сайты Jekyll \ CMS Wordpress
Дизайн сайтов:
Adobe photoshop \ Adobe XD \ Illustrator
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Портфолио
- Редактированные фотографии.70 просмотров