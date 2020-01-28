Рад приветствовать Вас на моей странице.

Занимаюсь созданием сайтов, обработкой фотографий, версткой, дизайном сайтов и многим другим на протяжение 11 лет.

Обработкой фотографий:

Ретушь \ Устранения дефектов \ Коррекция фигуры \ Художественная обработка \ Замена фона \ Восстановление фото \ Удаление фона\ Удаление объектов \ Добавление объектов \ Рисованная обработка \ Арт \ дизайн \ обложки \ баннеры.

Создание сайтов:

Статические сайты Jekyll \ CMS Wordpress

Дизайн сайтов:

Adobe photoshop \ Adobe XD \ Illustrator