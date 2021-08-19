TooFreelance

Меня зовут Иван. Я являюсь специалистом по Контекстной и Таргетированной рекламе!

Меня зовут Иван. Я являюсь специалистом по Контекстной и Таргетированной рекламе!

Окончил 3-х месячный курс по улучшению квалификации в обучающей школе "Нетология" на PPC-специалиста (Интернет-маркетолога). Далее работал с наставником на протяжении 5 месяцев, набирал опыт, прорабатывал собственные же ошибки. С тех пор работаю на фрилансе в течение 1,5 года, накопил не малый опыт работы с клиентами!

Также окончил 4-х месячный курс на обучающей платформе "Skillbox" на профессию Таргетолога!

Коммуникабелен, имею склонность к быстрому обучению, люблю свое дело. К работе отношусь с особой внимательностью и трудом. Нахожу правильный подход к каждому клиенту!

Я гарантирую приносить своим трудом: пользу, успех и деньги заказчику!