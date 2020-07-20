Приветствую!

Я занимаюсь разработкой сайтов с 2019 года. Движок использую Wordpress - он очень удобен для пользователя, легко масштабируется, регулярно обновляется. В конце концов, на нём работают 35% сайтов всего Интернета! (ссылка на пруф).

Сайты создаю по вашим макетам - Фотошоп, Фигма, да хоть Илюстратор (но не желательно). Если у вас нет макета - ничего страшного - я подберу вам современный шаблон (платный или бесплатный на ваше усмотрение) и сделаю современный и удобный сайт.

Занимаюсь созданием сайтов-визиток, лендингов, магазинов, маркетплейсов, корпоративных сайтов. Также могу сверстать ваш макет на HTML5 + CSS3 + JS.

Если у вас уже есть сайт на Вордпресс, но вам хотелось бы его улучшить (исправить косяки в вёрстке, добавить функционал, например магазин или регистрацию на сайте) - я также готов помочь вам в этом.

Также занимаюсь разработкой плагинов для Вордпресс по вашему ТЗ. Знаю PHP, MySQL.

На фронтенде использую как чистый Javascript, так и его библиотеку JQuery. Занимаюсь изучением React, потому готов набираться опыта на несложных проектах на данном фреймворке.