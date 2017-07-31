SEO продвижение / Яндекс.Директ / Лэндинг / SMM

ООО «ТОПЛАЙФ» работает с 14 марта 2014 года. За этот период было запущено 47 новых сайтов, оказано услуг по продвижению 116 проектов, выполнено более 700 разовых задач, настроена контекстная реклама в 38 разных тематиках, с общим бюджетом более 16 000 000 рублей.

http://top-life.su/prodvizhenie_saita - комплексное продвижение - от 40 000 руб.

http://top-life.su/sozdanie_saita - создание сайта - от 60 000 руб.

http://top-life.su/kontekstnaya_reklama - настройка Яндекс.Директа и Adwords - от 10 000 руб.

http://top-life.su/dizayn_saita - дизайн для сайта - от 30 000 руб.

http://top-life.su/smm - продвижение в Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники - от 20 000 руб.

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