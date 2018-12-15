Мои навыки/опыт

- Поднимал свой веб-сервер на debian 9, на нём же размещал сайт, настраивал cron, подключал сторонние модули/библиотеки/api (apache2, mysql, imagick, vk-php-sdk и т.п)

- Создавал телеграм-ботов с использованием php7, telegram api + подключена платежная система (для платных подписок на услуги), реализована регистрация пользователей в базе данных, админ панель

- Создавал "живые" обложки ВКонтакте, с управлением через своего чат-бота в сообществе (верстка из psd файла, php, mysql, imagick5, vk php sdk (api))

- Писал полезные скрипты для ВКонтакте с использованием vk php sdk, где были задействованы callback api, получение access token'ов (к примеру, при добавлении новых записей в группу оповещается владелец и производится автоматический репост во вторую группу)

- Видоизменял, настраивал, добавлял новые блоки/модули в готовые бесплатные шаблоны сайтов под тз заказчика

- Знаю языки (или работал с ними): php, mysql, html, css, javascript, jquery(в меньшей степени), также c++, pascal

Готов к интенсивному обучению новых языков, фреймворков, api. Интересно участие в проектах и работа в команде