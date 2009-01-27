Образование:
1988 – 1999 Школа интернат № 18
• Одиннадцать классов (получил техническое образование столяра и резчика по дереву 3 -разряда)
1995 – 1998 Детская школа искусств
• Полный курс художественного отделения (окончил с отличием)
1999 – 2000 Таганрогский Радиотехнический Университет
• Факультет: Радиотехнический Факультет.
• Специальность: Промышленная электроника.
2000 – 2004 Таганрогский Радиотехнический Университет
• Факультет: Естественно-Гуманитарный Факультет.
• Специальность: Инженер-художник.
Опыт работы:
2007 – 2008 салон рекламы «Кот»
Художник-дизайнер
• Художественный подход к созданию эксклюзивной рекламы
• Дизайн сайтов
• Разработка ювелирной продукции
• Ребрэндинг компаний
• Иллюстрирование
• Работа в ключе «от идеи до воплощения»
2005 – по настоящее время 6-й Отряд Противопожарной Службы г.Таганрога
Командир отделения
• Руководство боевым расчетом, при проведении боевых действий по тушению пожара.
• Оказание помощи населению.
• Проведение спасательных и аварийных работ.
2005 – 2006 Издательство «Лукоморье»
Художник-дизайнер
• Разработка фирменных стилей и логотипов, для любых предприятий и фирм города и области.
• Разработка и изготовление продукции в сфере просвещения и культурного наследия города .
• Работа в области полиграфии. Все виды продукции печатного характера, работа с различными фирмами и организациями города.
• Дизайн сайтов.
2004 – 2005 Служба в рядах Российской армии
Рядовой /ст. Сержант
• Служба по северному Кавказу.
2003 – 2004 Работа в удаленном режиме (г.Москва)
Художник
• Разработка персонажей и атрибутики к компьютерным играм.
• Рисование комиксов и иллюстраций.
• Разработка и создание художественных календарей, различного содержания.
• Рисование иллюстраций для периодических изданий.
2002 – 2003 Рекламно-производственный комбинат «МБВ»
Художник-дизайнер
• Работа в области полиграфии. Все виды продукции печатного характера.
• Работа в области широкоформатной печати на производстве.
• Систематизация и становление производительности.
2001 – 2002 Рекламное агентство «Рубль20»
Дизайнер
• Работа с различными фирмами и организациями города в сфере рекламной продукции.
2000 – 2001 Детский дом № 17
Преподаватель Изобразительных и прикладных искусств
• Организация учебного процесса, работа с детьми (5-9 классы). Работа с планами. Оформительская деятельность в рамках реконструкции и облагораживания помещений.
1999 – 2000 Частный компьютерный клуб
Администратор
• Обеспечение работоспособности техники и предоставление услуг в сфере Интернет.
Дополнительная информация:
• Умение работать с программами: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator(и другие приложения Adobe), Corel Draw, а так же различные графические приложения различного назначения, программы записи дисков и управления компьютером.
• Владение языками: английский – средний уровень.
• Умение систематизировать рабочий и производственный процесс.
Личные качества:
• Высокая профессиональная подготовка. Самостоятельность в пределах компетенции, развитые коммуникабельные, управленческие и аналитические навыки. Легко обучаем, стрессоустойчив.
Увлечения :
• Творчество, компьютеры, спорт, музыка, мототехника.