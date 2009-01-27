Художник-дизайнер с опытом в различных направлениях

Образование:

1988 – 1999 Школа интернат № 18

• Одиннадцать классов (получил техническое образование столяра и резчика по дереву 3 -разряда)

1995 – 1998 Детская школа искусств

• Полный курс художественного отделения (окончил с отличием)

1999 – 2000 Таганрогский Радиотехнический Университет

• Факультет: Радиотехнический Факультет.

• Специальность: Промышленная электроника.

2000 – 2004 Таганрогский Радиотехнический Университет

• Факультет: Естественно-Гуманитарный Факультет.

• Специальность: Инженер-художник.

Опыт работы:

2007 – 2008 салон рекламы «Кот»

Художник-дизайнер

• Художественный подход к созданию эксклюзивной рекламы

• Дизайн сайтов

• Разработка ювелирной продукции

• Ребрэндинг компаний

• Иллюстрирование

• Работа в ключе «от идеи до воплощения»

2005 – по настоящее время 6-й Отряд Противопожарной Службы г.Таганрога

Командир отделения

• Руководство боевым расчетом, при проведении боевых действий по тушению пожара.

• Оказание помощи населению.

• Проведение спасательных и аварийных работ.

2005 – 2006 Издательство «Лукоморье»

Художник-дизайнер

• Разработка фирменных стилей и логотипов, для любых предприятий и фирм города и области.

• Разработка и изготовление продукции в сфере просвещения и культурного наследия города .

• Работа в области полиграфии. Все виды продукции печатного характера, работа с различными фирмами и организациями города.

• Дизайн сайтов.

2004 – 2005 Служба в рядах Российской армии

Рядовой /ст. Сержант

• Служба по северному Кавказу.

2003 – 2004 Работа в удаленном режиме (г.Москва)

Художник

• Разработка персонажей и атрибутики к компьютерным играм.

• Рисование комиксов и иллюстраций.

• Разработка и создание художественных календарей, различного содержания.

• Рисование иллюстраций для периодических изданий.

2002 – 2003 Рекламно-производственный комбинат «МБВ»

Художник-дизайнер

• Работа в области полиграфии. Все виды продукции печатного характера.

• Работа в области широкоформатной печати на производстве.

• Систематизация и становление производительности.

2001 – 2002 Рекламное агентство «Рубль20»

Дизайнер

• Работа с различными фирмами и организациями города в сфере рекламной продукции.

2000 – 2001 Детский дом № 17

Преподаватель Изобразительных и прикладных искусств

• Организация учебного процесса, работа с детьми (5-9 классы). Работа с планами. Оформительская деятельность в рамках реконструкции и облагораживания помещений.

1999 – 2000 Частный компьютерный клуб

Администратор

• Обеспечение работоспособности техники и предоставление услуг в сфере Интернет.

Дополнительная информация:

• Умение работать с программами: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator(и другие приложения Adobe), Corel Draw, а так же различные графические приложения различного назначения, программы записи дисков и управления компьютером.

• Владение языками: английский – средний уровень.

• Умение систематизировать рабочий и производственный процесс.

Личные качества:

• Высокая профессиональная подготовка. Самостоятельность в пределах компетенции, развитые коммуникабельные, управленческие и аналитические навыки. Легко обучаем, стрессоустойчив.

Увлечения :

• Творчество, компьютеры, спорт, музыка, мототехника.