Topixa

Артур Topixa

 
43 годаТаиланд/Бангкок
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

CEO: Azartlist.com﻿ (Для России вход закрыт);

Сайт Покердом

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Рерайт текста на английском (Online Casinos by Country)
Отличный клиент, интереснейшая задача, своевременная оплата. Всем рекомендуем!
Как всегда все круто!
Ответный отзыв
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Текст на английском (Best Mobile Cas)
Интереснейшая задача, отличный клиент! Всем рекомендуем.
Как всегда все сделано на высшем уровне! Спасибо.
Ответный отзыв
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Рерайт текста на английском (Free Slot Machines with Bonus Rounds)
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Как всегда отличное качество работы!
Ответный отзыв
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Нужен рерайт на английском языке
Отличный во всех отношениях клиент
Очень доволен работой и качеством английского языка. Удивительно быстрая служба поддержки и скорость работы. Рекомендую всем работать с этой командой, не пожалеете!
Ответный отзыв