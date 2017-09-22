Приветствую! Задача: Сделать Лендинг/страницу с единой формой регистрации во всех видео чатах. (Лендинг могу сделать я, вам нужно будет только к нему прикрутить функционал). Логика работы: 1. Пользователь заходит на сайт и вводит в форму данные: - Username: (3 ...