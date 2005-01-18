Всем доброго времени суток друзья!
Я занимаюсь транскрибачией, перепечаткой и правкой различных текстов.
Делаю дизайн иконки и другое!
Много выполненных работ в формате перепечатки и исправлении сайтов!
Занимаюсь фото и аудио фиксацией любых вещей под заказ, участвую в интересных для меня работах!
Трудолюбивый и целеустремлённый!
Связывайтесь со мной в личных сообщения я всегда буду рад с вами пообщаться и обсудить любой фронт работ за небольшие деньги, до встречи!
Я против войны в Украине!
Тестирование сайтов
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