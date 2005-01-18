Всем доброго времени суток друзья!

Я занимаюсь транскрибачией, перепечаткой и правкой различных текстов.

Делаю дизайн иконки и другое!

Много выполненных работ в формате перепечатки и исправлении сайтов!

Занимаюсь фото и аудио фиксацией любых вещей под заказ, участвую в интересных для меня работах!

Трудолюбивый и целеустремлённый!

Связывайтесь со мной в личных сообщения я всегда буду рад с вами пообщаться и обсудить любой фронт работ за небольшие деньги, до встречи!