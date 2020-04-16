Привет!
Меня зовут Дмитирий, я — дизайнер, в самом широком смысле этого слова. Мне 26 лет, заниматься этой работой я начал лет так 5 назад. Помимо этого, отличные навыки работы с видео и аудио монтажом.
Расхваливать себя и свои способности не в моих правилах))
Другое дело, это доказать работой, что вы не зря выбрали именно меня. На этом сервисе я новичок, по-этому, в отличии от других, смогу предложить более выгодные цены. Естественно, для привлечения клиентской базы.
🎯 Несколько причин, почему я могу быть вам полезен:
1. Большой опыт в этой сфере.
2. Усердие и отзывчивость к желанием клиента.
3. Качество.
4. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому всегда держу вас в курсе в процессе работы.
5. Визуальный результат.
К деталям...
Дизайн разного толка. Полиграфия, комерческие предложения, стикеры и т.п. Кроме того видео и аудио монтаж.
Как принимаю оплату и какие даю гарантии:
⛳ Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 10%.
— Безналичный расчет
— Безопасная сделка
— Перевод на карту Приват Банка или Monobank