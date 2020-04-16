Гиперболизация своих способностей на словах, это не моё. Делаю работу на совесть, красиво и в срок!!!

Привет!

Меня зовут Дмитирий, я — дизайнер, в самом широком смысле этого слова. Мне 26 лет, заниматься этой работой я начал лет так 5 назад. Помимо этого, отличные навыки работы с видео и аудио монтажом.

 Расхваливать себя и свои способности не в моих правилах))

Другое дело, это доказать работой, что вы не зря выбрали именно меня. На этом сервисе я новичок, по-этому, в отличии от других, смогу предложить более выгодные цены. Естественно, для привлечения клиентской базы.

🎯 Несколько причин, почему я могу быть вам полезен:

1. Большой опыт в этой сфере.

2. Усердие и отзывчивость к желанием клиента.

3. Качество.

4. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому всегда держу вас в курсе в процессе работы.

5. Визуальный результат.

 К деталям...

Дизайн разного толка. Полиграфия, комерческие предложения, стикеры и т.п. Кроме того видео и аудио монтаж.

 Как принимаю оплату и какие даю гарантии:

⛳ Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 10%.

— Безналичный расчет

— Безопасная сделка

— Перевод на карту Приват Банка или Monobank