Дизайн поможет рассказать о вас больше,чем громкие слова.
Здравствуйте)))
Здравствуйте!
Вы решили почитать о моих сильных сторонах,важных качествах, и после выбрать лучшего дизайнера? Это правильное решение, вы хотите найти дизайнера, который не будет срывать сроки,игнорировать ваши сообщения и относиться к проекту не серьезно
Я не буду писать о себе, я напишу о вас
Работая со мной вы получаете :
1. Дизайн, который поможет завоевать доверие клиентов ;
2. Дизайнера, который будет предлагать идеи ;
3. Дизайнера, который не равнодушен к вашему проекту!
Для уточнение деталей, напишите мне в личные сообщения мессенджера,инстаграма или почта
Спасибо!
Я помогу вам создать:
- Дизайн и верстку сайтов
- Логотипы
- Оформление социальных сетей
- Баннеры для социальных сетей
- Оформление чек-листов,гайдов
- Презентации
- Полиграфический дизайн (печатная продукция)
Для уточнение деталей, напишите мне в:
Gmail: [email protected]
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Портфолио
- Баннеры для сайта75 просмотров
- Баннеры для социальных сетей99 просмотров
- Баннеры для инстаграма (тема: художник)82 просмотра