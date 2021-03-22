Дизайн поможет рассказать о вас больше,чем громкие слова.

Здравствуйте)))

Здравствуйте!

Вы решили почитать о моих сильных сторонах,важных качествах, и после выбрать лучшего дизайнера? Это правильное решение, вы хотите найти дизайнера, который не будет срывать сроки,игнорировать ваши сообщения и относиться к проекту не серьезно

Я не буду писать о себе, я напишу о вас

Работая со мной вы получаете :

1. Дизайн, который поможет завоевать доверие клиентов ;

2. Дизайнера, который будет предлагать идеи ;

3. Дизайнера, который не равнодушен к вашему проекту!

Для уточнение деталей, напишите мне в личные сообщения мессенджера,инстаграма или почта

Спасибо!

Я помогу вам создать:

Дизайн и верстку сайтов

Логотипы

Оформление социальных сетей

Баннеры для социальных сетей

Оформление чек-листов,гайдов

Презентации

Полиграфический дизайн (печатная продукция)

Для уточнение деталей, напишите мне в:

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Виктория Рязанова (vk.com)

Gmail: [email protected]