Toria_ryazanova

Виктория Toria_ryazanova

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн поможет рассказать о вас больше,чем громкие слова.

Здравствуйте)))

Здравствуйте!

Вы решили почитать о моих сильных сторонах,важных качествах, и после выбрать лучшего дизайнера? Это правильное решение, вы хотите найти дизайнера, который не будет срывать сроки,игнорировать ваши сообщения и относиться к проекту не серьезно

Я не буду писать о себе, я напишу о вас

Работая со мной вы получаете :

1. Дизайн, который поможет завоевать доверие клиентов ;

2. Дизайнера, который будет предлагать идеи ;

3. Дизайнера, который не равнодушен к вашему проекту!

Для уточнение деталей, напишите мне в личные сообщения мессенджера,инстаграма или почта

Спасибо!

Я помогу вам создать:

  • Дизайн и верстку сайтов
  • Логотипы
  • Оформление социальных сетей
  • Баннеры для социальных сетей
  • Оформление чек-листов,гайдов
  • Презентации
  • Полиграфический дизайн (печатная продукция)

Для уточнение деталей, напишите мне в:

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Виктория Рязанова (vk.com)

Gmail: [email protected]

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