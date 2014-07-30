Создание оригинальных текстов, перевод

Здравствуйте. Меня зовут Виктория. По образованию я филолог, работаю в сфере образования, владею французским и английским языками. Люблю работать над текстами различной тематики. Ответственность и перфекционизм заложены на генном уровне, присутствует творческая жилка.

Предоставляю следующие услуги:

- копирайт/рерайт текстов;

- перевод (французский, английский языки);

- написание оригинальных текстов в стихах и прозе;

- статьи, сценарии, доклады и презентации.

Заинтересована в реализации качественного конечного продукта, поэтому выполняю задания грамотно, с энтузиазмом, учитывая индивидуальные пожелания заказчика.

Надеюсь на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.