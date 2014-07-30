Создание оригинальных текстов, перевод
Здравствуйте. Меня зовут Виктория. По образованию я филолог, работаю в сфере образования, владею французским и английским языками. Люблю работать над текстами различной тематики. Ответственность и перфекционизм заложены на генном уровне, присутствует творческая жилка.
Предоставляю следующие услуги:
- копирайт/рерайт текстов;
- перевод (французский, английский языки);
- написание оригинальных текстов в стихах и прозе;
- статьи, сценарии, доклады и презентации.
Заинтересована в реализации качественного конечного продукта, поэтому выполняю задания грамотно, с энтузиазмом, учитывая индивидуальные пожелания заказчика.
Надеюсь на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.