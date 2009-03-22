Вы удивлены, что переводчики на и с английского языка до сих пор существуют?

Ведь….

1. Переводить может каждый человек, знающий иностранный язык.

Да, вполне прекрасно….на бытовом уровне (забронировать гостиницу, билеты, назначить встречу и т.д.) А вот работа с объемными техническими или маркетинговыми материалами, требующая не только общего понимания смысла источника, но и всех деталей, а также прекрасного владения русским языком (!) остается пока занятием для профессионалов, и лучше, если у таких профессионалов узкая специализация! Я специализируюсь в следующих областях письменного перевода: маркетинг, договоры, сборка электроники, стоматология.

Да, и ещё: Вам внушает доверие качество перевода человека, никогда не жившего за границей дольше 14 дней отпуска? У переводчика должен быть опыт жизни в той стране, с языком которой он(а) работает.

2. В этой профессии ничего не менялось столетиями, переводчику достаточно лишь иметь под рукой хороший словарь.

Рабочее место письменного переводчика и применяемые им технологии радикально изменились буквально за несколько лет, хотя многие до сих пор и не слышали ничего о «переводческой памяти». Я использую, главным образом, Trados, хотя неплохо знаю еще и Atril DéjàVu. Заказчику, зачастую все равно, пользуется ли переводчик такими программами. Ведь, главное – это качество перевода. А устроит ли вас как заказчика, если одни и те же термины или фразы на протяжении одного документа, проекта, сайта и т.д. будут переведены по-разному?! Естественно, что для работы, кроме Trados, мне нужен, как минимум, любимый ноутбук и безлимитный Интернет.

3. Переводчик не может адекватно перевести сложный технический текст, это может сделать только специалист.

Конечно, специалист, годами работающий в какой-либо области, лучше всего знает ее специфику и терминологию. Но очень часто такие специалисты не знают иностранного языка, или недостаточно свободно владеют русским языком. Поэтому компромиссным решением будет обратиться к переводчику, работающему в той же области, или наладить тесный контакт технического специалиста с переводчиком. Переводчик, который добросовестно работает с текстом, будет обращаться к этому специалисту с вопросами технического толка и читать литературу по теме. Относитесь скептически к тому переводу, который выполнен без единого вопроса!

4. Роль переводчика в современной деловой среде невысока.

Часто вспоминаю, как один парень из другой части России с восторгом рассказывал мне о своем друге и хвалил его, как «беспонтового» человека. Оказывается, в разных частях нашей страны, где все говорят на одном и том же языке (!), есть два значения слова «беспонтовый»: 1. отстойный, плохой, немодный (это значение знала я) и 2. тот, у кого нет понтов, т.е. высокомерия (в этом значении употреблял слово мой знакомый).

А что говорить о представителях разных культур?! В процессе переговоров (письменных или устных) переводчик не просто переводит с одного языка на другой, а создает атмосферу взаимопонимания. Переводчик помогает достичь понимания представителям разных культур, у которых представления о методах ведения бизнеса могут сильно различаться. Участие хорошего лингвиста увеличивает шансы успешного завершения переговоров.

Итак, вы задумались о необходимости переводчика?

Вам нужны подтверждения? Образцы работ? Публикации (есть и такие)? Рекомендации?

Звоните или пишите! Буду рада пообщаться!

Ольга Зотова

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