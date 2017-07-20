Tornado_1

Иван Данюшевский Tornado_1

 
23 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обо мне.

Иван Данюшевский. 

г.Москва. 

Изученные технологии: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PrestaShop, Wordpress. 

Сфера работы: Верстка, установка/доработка сайта на CMS(Wordpress, PrestaShop, OpenCart), базовая SEO-Оптимизация. 

Образование: 11 класс на физико-математическом профиле. 

Опыт работы: 1 год. 

Сертификаты: Имеются сертификаты от GeekBrains, грамоты по участию в школьных проектах по программированию. 

Личные качества: амбициозность, желание обучаться, упорство, перфекционизм. 

JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSBootstrapPrestashopSEO-оптимизация