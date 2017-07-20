Обо мне.

Иван Данюшевский.

г.Москва.

Изученные технологии: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PrestaShop, Wordpress.

Сфера работы: Верстка, установка/доработка сайта на CMS(Wordpress, PrestaShop, OpenCart), базовая SEO-Оптимизация.

Образование: 11 класс на физико-математическом профиле.

Опыт работы: 1 год.

Сертификаты: Имеются сертификаты от GeekBrains, грамоты по участию в школьных проектах по программированию.

Личные качества: амбициозность, желание обучаться, упорство, перфекционизм.