Обо мне.
Иван Данюшевский.
г.Москва.
Изученные технологии: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PrestaShop, Wordpress.
Сфера работы: Верстка, установка/доработка сайта на CMS(Wordpress, PrestaShop, OpenCart), базовая SEO-Оптимизация.
Образование: 11 класс на физико-математическом профиле.
Опыт работы: 1 год.
Сертификаты: Имеются сертификаты от GeekBrains, грамоты по участию в школьных проектах по программированию.
Личные качества: амбициозность, желание обучаться, упорство, перфекционизм.
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