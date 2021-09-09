Что Вы получите, сотрудничая со мной?

На данный момент я не могу написать о преимуществе и, о точных сроках исполнения, ответственном подходе, грамотных текстах и прочем... Но знаю одно - тексты должны не просто заполнять страницы, они должны непрестанно работать на Вас, повышая продажи и привлекая новых клиентов в Ваш бизнес!

Во сколько я оцениваю свою работу? Как начинающий исполнитель готова обсуждать это в процессе работы.

Я, как и все начинающие авторы, просто пишу тексты за деньги.

Как опытный Копирайтер, я собираю необходимую информацию, обозначаю Вашу целевую аудиторию, исследую деятельность Вашей компании и Ваших конкурентов, анализирую их слабые и сильные стороны, написать текст, который будет четко направлен на Вашего клиента.

Буду рада сотрудничеству!!!