Torri_25

Виктория Torri_25

 
39 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Что Вы получите, сотрудничая со мной?

На данный момент я не могу написать о преимуществе и,  о точных сроках исполнения, ответственном подходе, грамотных текстах и прочем... Но знаю одно - тексты должны не просто заполнять страницы, они должны непрестанно работать на Вас, повышая продажи и привлекая новых клиентов в Ваш бизнес!

Во сколько я оцениваю свою работу? Как начинающий исполнитель готова обсуждать это в процессе работы.

 Я, как и все начинающие авторы, просто пишу тексты за деньги. 

Как опытный Копирайтер, я собираю необходимую информацию, обозначаю Вашу целевую аудиторию, исследую  деятельность Вашей компании и Ваших конкурентов, анализирую их слабые и сильные стороны, написать текст, который будет четко направлен на Вашего клиента. 

Буду рада сотрудничеству!!!